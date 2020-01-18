Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in kırmızı kartı olay oldu!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-0 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve Vedat Muriç kaydetti. Sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ve cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek olması büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maça Vedat Muriç'in kırmızı kartı damga vurdu. Sarı-lacivertli takımda maç öncesinde 3 sarı kartı bulunan Kosovalı golcü ceza sınırında bulunuyordu. Karşılaşmanın 79. dakikasında yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Vedat Muriç toplamda 4. sarı kartını görmüş ve önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Mücadelenin son anlarına 2-0 önde giren Fenerbahçe'de Vedat Muriç 90+2. dakikada düdükten sonra topa vurduğu için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart görmesi sebebiyle cezasını kupada çekecek olan 25 yaşındaki futbolcu kurallara göre Medipol Başakşehir maçında sahadaki yerini alacak.

KURALLAR NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği oyun kurallarına göre, ligde 4 sarı kart görüp cezalı duruma düşen herhangi bir futbolcu hafta içinde Türkiye Kupası maçı olması durumunda cezasını kupada değil, bir dahaki Süper Lig maçında çekiyor. Ancak söz konusu futbolcu aynı maç içinde çift sarı karttan kırmızı kart görmesi durumunda cezasını hafta içindeki kupa maçında çekip bir dahaki Süper Lig maçında forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Gaziantep FK maçında 79. dakikada genel toplamda 4. sarı kartını görmüş ve bir dahaki Süper Lig maçı olan Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü.

90+2. dakikada düdükten sonra topa vuran Kosovalı golcü, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı ve kurallara göre cezasını hafta içindeki Türkiye Kupası maçı olan Kayserispor maçında çekecek.

Vedat Muriç'in Medipol Başakşehir maçında sahada olmak için bilinçli olarak ikinci sarı kartı gördüğü iddiaları gündeme oturdu.

Peki TFF'nin Disiplin Talimatnamesi bu olay için ne diyor?



BİLİNÇLİ KART GÖRMENİN CEZASI 2 MAÇ!

TFF'nin Disiplin Talimatname'sinin 37. maddesine göre, Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BENZERİ YAŞANDI!

Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'u 4-1'le geçtiği maçta da Vedat Muriç'in olayına benzer bir pozisyon yaşanmıştı. Genel toplamda 3 sarı kartı bulunan golcü futbolcu Demba Ba, karşılaşmanın 60. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçı tek sarı kartla bitiren Senegalli futbolcu, cezasını hafta içindeki kupa maçında değil, Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında çekecek.

OKAN BURUK: ETİK DAVRANIYORUZ

Deneyimli çalıştırıcı, gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşen Demba Ba ile ilgili bir gazetecinin 'Demba Ba gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ama sahada kalarak kırmızı kart görüp Türkiye Kupası'nda da cezasını çekme durumu vardı. Bunu yapmadınız ve nasıl yorumluyorsunuz?' sorusunu, "Birincisi etik olmak. Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Oyuncu değişikliği yapacaktım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım ya da 10-15 dakika daha mı oynasın diye düşündüm. Daha sonra sakatlandı, Mehmet Topal'ı çağırmıştık. O anda sarı kart gördüğü pozisyon ortaya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Hayırlısı olsun. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır" diye cevap verdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN İMALI PAYLAŞIM

Süper Lig'in 19. haftasında Kadıköy'de deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir'in bu kurala göre herhangi bir başvuruda bulunup bulunmayacağı merak konusu haline gelmişken sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım geldi.