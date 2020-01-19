19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Vedat Muriç'ten 'kırmızı kart' açıklaması

Vedat Muriç'ten 'kırmızı kart' açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 Giriş Tarihi: 19.01.2020

'de 'in 18. haftasında FK ile oynanan maçın uzatma dakikalarında çift sarı karttan görerek oyun dışı kalan , karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulubün web sitesine açıklamalarda bulundu. Cezasını salı günü 'nda oynanacak maçında çekmek için kırmızı kart gördüğü konuşulan Kosovalı golcü konuyla ilgili "Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım." dedi.

'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, 'in 18. haftasında dün FK ile yaptıkları maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan ikinci sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Muric, "Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşanlar olduğunu hem ben hem de tüm camiamız iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek aldıkları 3 puanın takım için çok önemli olduğunu da vurgulayan Kosovalı golcü, "Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Gördüğüm kartla ilgili maç sonrası çıkartılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK maçında gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşen Muric, uzatma bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş ve 'nda Hes Kablo ile oynanacak mücadelede cezalı olmuştu.

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