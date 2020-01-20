‘Zorlu’ göndermesi

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı öncesi imalı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Başlıyoruz" başlığı altında ikinci yarı öncesi bir video yayınladı.

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı öncesi imalı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Başlıyoruz" başlığı altında ikinci yarı öncesi bir video yayınladı. Videonun 23. saniyesinde Zorlu Center önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'daki görüşmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.