20 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

‘Zorlu’ göndermesi

‘Zorlu’ göndermesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı öncesi imalı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Başlıyoruz" başlığı altında ikinci yarı öncesi bir video yayınladı.

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı öncesi imalı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, "Başlıyoruz" başlığı altında ikinci yarı öncesi bir video yayınladı. Videonun 23. saniyesinde önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti. F.Bahçe Başkanı , Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'daki görüşmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

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