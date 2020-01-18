Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği divan kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili "Arda Turan ile ilgili bize intikal eden bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İkinci yarı için tüm futbol camiasına sağduyu çağrısı yapan Mustafa Cengiz, "Teknik ve idari kadrolarımız ikinci yarı için en iyi takım düzenini tutmak için gerekeni yapacaktır. Ben bu konuda bir fikir beyan etmem ve müdahale etmem, sorumluluk ve görev teknik heyetindir, tabi nihayi sorumluluk bizimdir. Ben ikinci yarının Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Futbolun kardeşçe bir yarış olduğunu asla unutmayalım. Kendimiz dahil tüm yöneticilere sağduyulu, hoşgörülü, itidalli davranışlar diliyorum. Futbol için daima güzellikler ve doğruluklar diliyorum. Yenebiliriz, yenilebiliriz. Yensekte, yenilsekte doğru ve dengeli davranmalıyız. Camialar kardeştir, bizi ayıran din, dil, ırk ve sosyal sınıflar değildir. Biz sadece farklı renklere gönül vermiş insanlarız. Her yöneticinin başka bir camia hakkında konuşurken daha sağduyulu olmasını dilerim" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ TRANSFER TOPLANTISINDA 'A' HARFİ GÜNDEME GELMEDİ"



Arda Turan transferi hakkında çıkan haberlere de yanıt veren Mustafa Cengiz, "Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Fatih Terim hocam ile 31 Aralık 14.00'te yılbaşı için aradım görüştük. Ben kendisine sordum, 'hocam bize intikal eden bir şey varsa ben size söylerim, bir şey olsa size getiririz. Bana basın mensupları bu konuyu sordu bu yüzden ben de cevap verdim' dedi. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Sosyal medya üzerinden Arda Turan'ı işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz bize intikal etmemiş bir konuda ahkam kesmeyiz" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ ÇOK MUTLU EDEN BİR KONUŞMA YAPTI"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili de konuşan Cengiz, "Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunu konuşurken Cumhurbaşkanımızın adını andı. Cumhurbaşkanımız, buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan ama çok mutlu eden bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı duruşu ile 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Ben bir fikir beyanında bulunacaksam aracıya ihtiyaç duymam' dedi. Hepimiz çok etkilendik. Hem bizleri, hem de tüm Türk spor camiasını uyardı." dedi.

HAKEMLERE SERT SÖZLER

Cengiz, Rizespor karşılaşmasında yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Rizespor maçında orada değildim ancak sonrasında yüreğim burkuldu. Bu kadar ayan beyaz olmaz. Hakemler, sizler bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, vicdanlı olun, adalet dağıtın." dedi.

"BASİRETİ BAĞLANAN HAKEMLERİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Sarı kırmzılı kulübün başkanı, hakemlere dair yaptığı konuşmada, "Ben, MHK'nın ve hakemlerin çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum ancak sürekli basireti bağlanan hakemleri artık görmek istemiyorum. Bu tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.