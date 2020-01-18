18 Ocak 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında ağırlayacağı Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışına yeniden dahil olmak isteyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın ayrılık ihtimaline karşı yerine alacağı ismi belirledi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 10:10
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu 3 yeni takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk yarıda beklentilerin çok altında kalan Cimbom'da gündemi en çok meşgul eden isimlerden birisi Younes Belhanda.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında seyircilerle tartışan Younes Belhanda'yı devrede göndermeyi düşünüyordu. Ancak teklifler gelse de Aslan'dan yüksek maaş alan 29 yaşındaki Faslı yıldız takımda kalacağını açıkladı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek

Tecrübeli orta sahaya kulüp aramaya devam eden sarı-kırmızılı ekip Belhanda ile yolları ayırma ihtimaline karşın skorer bir ismi gündemine aldı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek

İtalyan basınında da yer alan haberlere göre Cimbom, Milan'da hayal kırıklığına neden olan Lucas Paqueta ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar beklentilerin altında kalan 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı düşünüyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek

Milan'ın Flamengo'dan 38.4 milyon euro'ya renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekibinde 14 maçta sadece 1 asist yapabildi.

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