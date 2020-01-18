18 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında ağırlayacağı Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışına yeniden dahil olmak isteyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın ayrılık ihtimaline karşı yerine alacağı ismi belirledi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 18.01.2020 10:10
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