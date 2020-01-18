Galatasaray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu 3 yeni takviyeyle güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk yarıda beklentilerin çok altında kalan Cimbom'da gündemi en çok meşgul eden isimlerden birisi Younes Belhanda.