Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz günlerde sıtma hastalığına yakalanan ve tedavi gören yıldız futbolcunun taburcu olduğu açıklandı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında taraftarı önünde Denizlispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiraladığı yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde sıtma hastalığına yakalandığı açıklanmış ve oyuncu Galatasaray'ın Antalya kampında yer almamıştı.

Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamayla Onyekuru'nun son durumu hakkında bilgi verdi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Henry Onyekuru, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.