17 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Emre Akbaba'nın sözleşmesinde şaşırtan gerçek! Gizli madde...

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba, sakatlığının geçmesinin ardından yine bir Çaykur Rizespor maçıyla sahalara geri döndü. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da, Akbaba'nın sözleşmesinde gizli madde olduğu ortaya çıktı. İşte yıldız oyuncunun sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen o madde ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 09:20
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Emre Akbaba'nın sözleşmesinde şaşırtan gerçek! Gizli madde...

Çaykur Rizespor maçı ile 'futbola dönen' 27 yaşındaki oyuncu Emre Akbaba'nın ligin ikinci yarısında Fatih Terim'in en büyük silahı olacak. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu, formsuzluğu ile gözden düşen Belhanda'nın yerini dolduracak.

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Emre Akbaba'nın sözleşmesinde şaşırtan gerçek! Gizli madde...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi 20 Aralık'ta gerçekleşmiş, Çaykur Rizespor'la eşleştiklerini öğrenen Fatih Terim'in ilk işi Emre Akbaba'yı yanına çağırmak olmuştu.

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Emre Akbaba'nın sözleşmesinde şaşırtan gerçek! Gizli madde...

Terim "Rize çıktı. Ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın" derken, hocasını haklı çıkaran Emre Akbaba geçtiğimiz sezon şanssız bir şekilde ayağının kırıldığı Rize'deki statta futbola geri döndü ve 8 ay sonra ilk resmi maçında gol attı.

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Emre Akbaba'nın sözleşmesinde şaşırtan gerçek! Gizli madde...

Çaykur Rizespor maçında performansıyla umut veren Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki KAP'a açıklanmayan gizli detay ortaya çıktı.

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Emre Akbaba'nın sözleşmesinde şaşırtan gerçek! Gizli madde...

Sabah'ta yer alan habere göre genç futbolcunun 2021'de sona erecek sözleşmesinde "15 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

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