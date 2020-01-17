Emre Akbaba'nın sözleşmesinde şaşırtan gerçek! Gizli madde...

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba, sakatlığının geçmesinin ardından yine bir Çaykur Rizespor maçıyla sahalara geri döndü. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da, Akbaba'nın sözleşmesinde gizli madde olduğu ortaya çıktı. İşte yıldız oyuncunun sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen o madde ve detaylar...