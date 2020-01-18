18 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray ile Denizlispor 40. randevuda

Galatasaray ile Denizlispor 40. randevuda
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

, ’de yarın evinde oynayacağı ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25-6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında , yarın saat 16.00'da Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 17 hafta sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile topladığı 27 puanla 7. sırada yer alıyor. ekibi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle aldığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.

40. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadele de ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Christian Luyindama, Florin Andone ve Henry Onyekuru'nun sakatlıkları bulunuyor. İkinci yarıda lisansları çıkan Martin Linnes ve Emre Akbaba ile yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve , Denizlispor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada deplasmandaki Konyaspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakemi olarak belirlenen maçta VAR'da Bahattin Şimşek, AVAR'da ise Çağdaş Altay görev yapacak.

G.Saray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması
G.Saray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek G.Saray'dan sürpriz transfer! Belhanda'nın yerine gelecek
Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi... Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör