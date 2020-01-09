Jesse Sekidika Galatasaray'da! Jesse Sekidika kimdir?

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi renklerine bağlayan Galatasaray, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile olan sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan ve bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig'te top koşturan Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Cimbom, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile olan sözleşmesini fesheden ve adı Fenerbahçe ile de anılan Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip genç futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşmedi imzaladı.

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ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI AKGÖREN: SEKIDIKA SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Galatasaray ile ismi anılan Jesse hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Akgören, "Kadroda bizlere ihtar çeken futbolcularımız var. Kampa katılmayan futbolcularımız aşa yukarı kulübümüze şu anda 10 milyon lira gibi bir alacağı olan futbolcularımız. Özellikle Jesse ve Milinkovic'e ödeme seçenekleri sürdük. Jesse kabul etmedi. Biz gelmeden İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış ve aklına girmiş. Jesse'yi ikna edemedik. Şu an itibariyle bize net ulaşan bir yazı yok. Jesse resmi bir imza atmadı. Menajeriyle defalarca görüştü ve ödeme planları sunduk ama bunu başaramadık. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru. Onun yanında birçok oyuncuya ödeme planı sunduk Sissoko ve Kamal ile anlaştığımızı düşünüyorum. Milinkovic'i getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu takım 5-6 kişiden oluşmuyor" diye konuştu.

Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan futbolcu, 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Sırbistan ekibi Napredak'tan 60 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, 1.5 yıl boyunca formasını terlettiği Eskişehir formasıyla çıktığı 29 maçta 14 gol ve 3 asist üretti. Asıl mevkisi sağ kanat olan Sekidika, sol kanat ve forvet pozisyonlarında da oynayabiliyor.