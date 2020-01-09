09 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel Ajax yolcusu!

Babel G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 Giriş Tarihi: 09.01.2020

'ın Hollandalı futbolcusu , ülkesinin takımı 'a transferi için bu akaşm Amsterdam'a gidiyor. 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Ajax'ta oynayacak.

Sezon sonuna kadar 'a kiralanan Babel için saat 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı. Hollandalı futbolcu, THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.

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