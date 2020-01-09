Galatasaray'da Ryan Babel Ajax yolcusu!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin takımı Ajax'a transferi için bu akaşm Amsterdam'a gidiyor. 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Ajax'ta oynayacak.

Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Babel için saat 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı. Hollandalı futbolcu, THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.

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