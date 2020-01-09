09 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi

G.Saraylı yıldız İstanbul'dan ayrılıyor! İşte havalimanından görüntüler...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 Giriş Tarihi: 09.01.2020

Galatasaraylı futbolcu , Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için Havalimanı'na geldi.

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen , Ajax ile anlaşmaya vardı. Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Hollandalı futbolcu, Havalimanı'na gelerek Amsterdam'a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20'de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.

Ryan Babel İstanbul'dan ayrılıyor! İşte ilk görüntüler...

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