09 Ocak 2020, Perşembe
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Eski Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a! Transferde Trabzonspor detayı...
Süper Lig'de transfer sezonunu tüm hızıyla sürerken yaz transfer döneminde olduğu gibi Galatasaray yine adından söz ettiriyor. İlk yarıda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılılar eksik mevkilere nokta atışı transferler yapmak istiyor. Leipzig'ten Saracchi ve Monaco'dan Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılılar gündemine flaş bir ismi aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 17:15
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