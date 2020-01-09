Canlı yayında açıkladı! İşte Babel'in Galatasaray'dan ayrılmasının sebebi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, tecrübeli futbolcusu Ryan Babel'i sezon sonuna kadar Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'a kiralayacağı öğrenildi. Maksimum Spor programına canlı bağlanarak Babel'in ayrılığını değerlendiren A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Hollandalı futbolcunun EURO 2020'de oynayabilmek için Galatasaray'dan ayrılmak istediğini söyledi.

Tüzemen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BABEL EN BÜYÜK TRANSFER HATALARINDAN BİRİ"

Babel, Galatasaray'ın sezon başı transfer politikasındaki en büyük hatalardan birisi oldu. Beşiktaş'taki ve İngiltere'deki performansının yanına yaklaşamadı. 33 yaşındaki bir oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayıp üstüne imza parası verirseniz, oyuncu 3 yılı kullanmak için yeterli performansı vermez. Babel'in mutlaka bir kalitesi var, Galatasaray'a bir katkı sağlamadı ama egosunu fazlasıyla gördük. Gol yollarında arkadaşlarına vermediği paslarla takıma büyük zarar verdi. Babel, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Bunu çevresine de söylemiş, Hollanda'daki dostlarımdan da bu bilgileri aldım. Ajax'a gitmesinin sebebi bu. Galatasaray, Babel'i kiraladı diye Babel'den kurtulmuş sayılmıyor. Ajax, Babel ile devam etmediği sürece oyuncu sezon sonunda yeniden Florya'ya dönecektir. Babel, Fatih Terim'in de dediği gibi geleceğine yatırım yapılabilecek bir oyuncu değil.

"ARDA TURAN GALATASARAY'A DÖNEBİLİR"

Tüzemen, "Babel'in gitmesi Arda Turan transferinin önünü açabilir mi?" sorusuna "Arda Turan olayı gereksiz yere tartışılıyor. Arda, Galatasaray'ın evladıdır. Galatasaray bir vefa adına kendisine bir yer açabilir. Burada futbolu bırakmasına yardımcı olabilir ama Arda'nın bugünkü fiziksel ve zihinsel performansı Galatasaray'da oynamaya yetmez. Galatasaray'ın Arda Turan'a ihtiyacı yok, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var. Arda'nın Galatasaray'a dönmek için para istemeyeceğini ve dönmek için büyük çaba sarf ettiğini duydum.