Galatasaray'da Marcelo Saracchi sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Marcelo Saracchi'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Uruguaylı sol bekin akşam düzenlenecek antrenmanda yerini alması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, 5 Ocak'ta İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın, RB Leipzig'ten kiraladığı Uruguaylı sol beki sağlık kontrollerinden geçirdiği ve oyuncunun akşam antrenmanında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.

Cimbom, geçtiğimiz günlerde Saracchi transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmiş ve yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.