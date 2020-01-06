06 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcelo Saracchi sağlık kontrolünden geçti

Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği 'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Uruguaylı sol bekin akşam düzenlenecek antrenmanda yerini alması bekleniyor.

'ın yeni transferi , 5 Ocak'ta İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın, RB Leipzig'ten kiraladığı Uruguaylı sol beki sağlık kontrollerinden geçirdiği ve oyuncunun akşam antrenmanında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.

Fatih Terim'den Arda Turan ve Saracchi açıklaması

Cimbom, geçtiğimiz günlerde Saracchi transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmiş ve yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Saracchi hakkında ilginç gerçek! "İşler yolunda gitmediği zaman..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli G.Saray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli
G.Saray'a Volkan'dan transfer engeli! G.Saray'a Volkan'dan transfer engeli!
Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor... Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör