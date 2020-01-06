Galatasaray'da Marcelo Saracchi sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Marcelo Saracchi'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Uruguaylı sol bekin akşam düzenlenecek antrenmanda yerini alması bekleniyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, 5 Ocak'ta İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın, RB Leipzig'ten kiraladığı Uruguaylı sol beki sağlık kontrollerinden geçirdiği ve oyuncunun akşam antrenmanında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.
Cimbom, geçtiğimiz günlerde Saracchi transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmiş ve yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...