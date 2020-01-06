Saracchi'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İstanbul'a geldi. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Saracchi, sosyal medya hesabından Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile çekildiği fotoğrafını paylaştı.

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde iki oyuncuyla da görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren sarı-kırmızılılar, Onyekuru'nun 6 aylığına kiralandığını resmen açıkladı. Nijeryalı yıldızın ardından bir diğer transferi Marcelo Saracchi'yi de İstanbul'a getiren Cimbom'da Uruguaylı futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin ile olan fotoğrafını paylaştı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 21 yaşındaki futbolcunun akşam antrenmanında takımdaki yerini almasını bekleniyor.

İşte o paylaşım: