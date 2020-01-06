06 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Saracchi'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Saracchi'den flaş Galatasaray paylaşımı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

'ın RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek , 'a geldi. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Saracchi, sosyal medya hesabından Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı ile çekildiği fotoğrafını paylaştı.

'de ilk yarının sona ermesinin ardından ara dönemine hızlı bir giriş yapan , Henry Onyekuru ve 'yi renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde iki oyuncuyla da görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren sarı-kırmızılılar, Onyekuru'nun 6 aylığına kiralandığını resmen açıkladı. Nijeryalı yıldızın ardından bir diğer transferi Marcelo Saracchi'yi de 'a getiren Cimbom'da Uruguaylı futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray İdari Menajeri ile olan fotoğrafını paylaştı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 21 yaşındaki futbolcunun akşam antrenmanında takımdaki yerini almasını bekleniyor.

İşte o paylaşım:

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