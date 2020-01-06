06 Ocak 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Onyekuru geldi kim gidecek?

Onyekuru geldi kim gidecek?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Henry Onyekuru'nun da takıma katılmasından sonra Galatasaray'ın kanat rotasyonundaki oyuncu sayısı Ömer, Babel, Feghouli, , Emre Mor, Yunus ve Jimmy Durmaz'la beraber 8'e yükseldi.

Henry Onyekuru'nun da takıma katılmasından sonra Galatasaray'ın kanat rotasyonundaki oyuncu sayısı Ömer, Babel, Feghouli, , Emre Mor, Yunus ve Jimmy Durmaz'la beraber 8'e yükseldi. Asıl merak edilen ise Onyekuru'nun arkasında kalacağı için oynayamayacak olan Babel veya Feghouli'nin durumu... Terim'in takım bütçesinin azaltılması için Babel veya Feghouli'den birisinin ayrılmasını istiyor.
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