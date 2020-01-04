04 Ocak 2020, Cumartesi
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Saracchi hakkında ilginç gerçek! "İşler yolunda gitmediği zaman..."
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar Monaco forması giyen eski yıldızı Henry Onyekuru ve RB Leipzig forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Onyekuru'yu yakından tanıyan Galatasaray taraftarı Saracchi hakkında bilgi toplamaya başlarken, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir? Saracchi hangi takımlarda oynadı? Saracchi nasıl bir oyuncu? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 00:28
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