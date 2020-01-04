04 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Saracchi hakkında ilginç gerçek! "İşler yolunda gitmediği zaman..."

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar Monaco forması giyen eski yıldızı Henry Onyekuru ve RB Leipzig forması giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Onyekuru'yu yakından tanıyan Galatasaray taraftarı Saracchi hakkında bilgi toplamaya başlarken, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir? Saracchi hangi takımlarda oynadı? Saracchi nasıl bir oyuncu? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 00:28
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Saracchi hakkında ilginç gerçek! İşler yolunda gitmediği zaman...
Galatasaray ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı ve 2 transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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Saracchi hakkında ilginç gerçek! İşler yolunda gitmediği zaman...
Sezonun ikinci yarısında kadroda büyük bir değişim yaşayacak olan Aslan, bu kapsamda Marcelo Saracchi, ve Henry Onyekuru'nun transferleriyle değişimin ilk adımını attı.
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Saracchi hakkında ilginç gerçek! İşler yolunda gitmediği zaman...
Sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olurken, Galatasaray taraftarı, Marcelo Saracchi'nin nasıl bir futbolcu olduğunu merak ediyordu.
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Saracchi hakkında ilginç gerçek! İşler yolunda gitmediği zaman...
Genç yıldız adayının futbol hayatı ve yaşadıklarına göz gezdirdiğimiz zaman çok konuşulan bir özelliği olduğu ve genç oyuncunun bu özelliğinin sahadaki performansına yansıdığı öğrenildi.
İşte yeni Aslan Saracchi'yle ilgili bilinmesi gerekenler...
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Saracchi hakkında ilginç gerçek! İşler yolunda gitmediği zaman...

20 YAŞINDA AVRUPA YOLCUSU

Futbola ülkesinin en ünlü kulüplerinden Danubio'da başlayan Uruguaylı oyuncu, 2 sezon oynadıktan sonra henüz 19 yaşında kıtanın en büyük takımlarından River Plate'e 2,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
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