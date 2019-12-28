MAÇ SONUCU l Galatasaray 5-0 Antalyaspor l ÖZET

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini Falcao (2), Celutska (K.K), Babel ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve sezonun ilk yarısını galibiyetle kapadı.

Galatasaray, Süper Lig'in kapanış haftası olan 17. haftada sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Sarı-Kırmızılılar'da Falcao, 1'i penaltıdan olmak üzere 2 gol atarken bu sezon ilk kez Süper Lig'de ilk 11'de maça başlayan Taylan Antalyalı da 1 gole imza attı. Diğer goller ise kendi kalesine atan Celutska ve sonradan oyuna dahil olan Ryan Babel'den geldi.

11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Marcao'nun ortasında Taylan Antalyalı kafa vuruşunu yaparken, savunmanın topa eliyle müdahale etmesinin ardından hakem Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.



10'uncu dakikada topun başına geçen Radamel Falcao, topla kaleci Boffin'i farklı köşelere gönderdi: 1-0.



18'inci dakikada Nagatomo'nun içeri kestiği ortada Feghouli boş pozisyonda istediği gibi dokunamadı ve kaleci Boffin topa sahip oldu.



19'uncu dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasında Feghouli, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Feghouli'nin ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşu Boffin kornere çeldi.



28'inci dakikada Mariano sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve yerden sert orta kesti. Altıpasta tek vuruş yapan Falcao, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-0.



33'üncü dakikada Taylan Antalyalı topla çıktı ve ceza sahasına sokuldu. Taylan'ın pasıyla buluşan Nagatomo, topu altıpasa kesti. Feghouli müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.



37'nci dakikada geriden atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, topu yerden içeri gönderdi. Taylan Antalyalı kendisine gelen topa istediği gibi vuramazken, meşin yuvarlak Celustka'ya çarparak ağlara gitti: 3-0.



45+1'inci dakikada Mariano'nun ortasında Feghouli topu topukla arka direğe gönderdi. Nagatomo'nun vuruşu Boffin'den sekerken, savunma topu çizgi üzerinden kornere yolladı.

İlk yarı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



58'inci dakikada Falcao'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın içeri çevirdiği topu Chico kornere çeldi.



63'üncü dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı duran topta Mukairu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.



64'üncü dakikada Feghouli'nin ara pasıyla kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Falcao, topa istediği gibi vuramadı ve savunma topu uzaklaştırdı.



80'inci dakikada Amilton'un ortasında savunmadan seken top Ribeiro'nun önünde kaldı. Ribeiro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera kornere çeldi.



82'nci dakikada Ömer Bayram'ın attığı uzun topla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasına hareketlenen Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 4-0.



89'uncu dakikada Seri'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.



Mücadele Galatasaray'ın 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR'UN 47. RANDEVUSU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

TAYLAN ANTALYALI LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.

TARIK ÇAMDAL, GALATASARAY'A KARŞI

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

ANTALYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11'i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.