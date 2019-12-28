28 Aralık 2019, Cumartesi

GALATASARAY

En çok konuşulan Terim ve Cimbom

En çok konuşulan Terim ve Cimbom
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Medya Takip Merkezi, sporda yılın en çok konuşulanlarını açıkladı. 2019'da en çok konuşulan kulüp 953 bin 743 haber ile Galatasaray oldu.

Medya Takip Merkezi, sporda yılın en çok konuşulanlarını açıkladı. 2019'da en çok konuşulan kulüp 953 bin 743 haber ile Galatasaray oldu. 279 bin 869 ile en çok haberi yapılan hoca olurken, futbolculardan Burak Yılmaz 93 bin 693 haberle birinci oldu. Başkanlar arasında ise Ali Koç 103 bin 419 ilk sırada yer aldı.
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