28 Aralık 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç futbolcunun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı ise çok konuşuldu. Ama ne görüntü. Taylan Antalyalı'nın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:23
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