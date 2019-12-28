28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç futbolcunun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı ise çok konuşuldu. Ama ne görüntü. Taylan Antalyalı'nın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:23
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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u konuk ettiği maçta Taylan Antalyalı performansıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...

Sarı-kırmızılı taraftarlar genç futbolcunun bu performansına kayıtsız kalmazken, sosyal medyada Taylan Antalyalı fırtınası esti.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...

İşte başta Taylan Antalyalı olmak üzere ünlü futbolcuların değişimleri

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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