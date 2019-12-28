Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın bu görüntüsüyle pes dedirtti...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Genç futbolcunun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı ise çok konuşuldu. Ama ne görüntü. Taylan Antalyalı'nın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız.