28 Aralık 2019, Cumartesi
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Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok!"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın Arda Turan iddialarına dair flaş açıklamalarda bulundu.
28.12.2019
Galatasaray'ın Arda Turan'ı transfer edeceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili konuşan Uzundurukan, "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok. Galatasaray, Arda Turan'ı transfer etmeyecek. Fatih Terim, genç isimler istiyor. Bu bilgiyi birinci ağızdan aldık. Net bilgidir." ifadelerini kullandı.
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