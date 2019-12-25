25 Aralık 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Avrupa'da tek tabanca

Avrupa'da tek tabanca
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden , son dönemde beklentilerin altında kalsa da 'nın en başarılı 30 takımı arasına girdi.

, tüm zamanların Avrupa kupalarında en başarılı kulüplerini açıkladı. Sıralamada ilk 30 içerisinde 'den sadece yer aldı. Sarı-kırmızılı takım 157 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'yi temsil eden tek takım oldu. Listenin zirvesinde ise 600 puanla yer aldı. İkinci sırada ve üçüncü sırada ise kendisine yer buldu. Avrupa'da şanı yürüyen Galatasaray öte yandan son yıllarda mazisini arıyor. Cimbom, devler arenasında yaptığı son 32 maçında sadece 2 galibiyet alabildi, kendi adına dibi gördü. , Devler Ligi'ndeki en kötü dönemini geçirdi. İlk kez galibiyetsiz kalan Terim'in takımı, en çok gol yediği, en az gol attığı ve en düşük averajla grupları noktaladığı dönemi yaşadı.


Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! haberin devamı

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