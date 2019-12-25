Galatasaray Avrupa'da tek tabanca

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son dönemde beklentilerin altında kalsa da UEFA'nın en başarılı 30 takımı arasına girdi.

UEFA, tüm zamanların Avrupa kupalarında en başarılı kulüplerini açıkladı. Sıralamada ilk 30 içerisinde Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılı takım 157 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'yi temsil eden tek takım oldu. Listenin zirvesinde ise 600 puanla Real Madrid yer aldı. İkinci sırada Bayern Münih ve üçüncü sırada ise Barcelona kendisine yer buldu. Avrupa'da şanı yürüyen Galatasaray öte yandan son yıllarda mazisini arıyor. Cimbom, devler arenasında yaptığı son 32 maçında sadece 2 galibiyet alabildi, kendi adına dibi gördü. Fatih Terim, Devler Ligi'ndeki en kötü dönemini geçirdi. İlk kez galibiyetsiz kalan Terim'in takımı, en çok gol yediği, en az gol attığı ve en düşük averajla grupları noktaladığı dönemi yaşadı.



