26 Aralık 2019, Perşembe

GALATASARAY

Arda Turan'dan flaş paylaşım!

Arda Turan'dan flaş paylaşım!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

ile aralarındaki buzları eriten ve son dönemde 'a döneceği konuşulan , paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İsmi 'la anılmaya başlanan , hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

ARDA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı "Aslan Kral" paylaşımı ile eski takımı Galatasaray'a göz kırptığı şeklinde yorumlar almıştı.

Arda bu kez de sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımlardan birinin üzerine göz kırpma emojisi koydu.

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