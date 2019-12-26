Arda Turan'dan flaş paylaşım!

Fatih Terim ile aralarındaki buzları eriten ve son dönemde Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İsmi Galatasaray'la anılmaya başlanan Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

ARDA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı "Aslan Kral" paylaşımı ile eski takımı Galatasaray'a göz kırptığı şeklinde yorumlar almıştı.

Arda bu kez de sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımlardan birinin üzerine göz kırpma emojisi koydu.