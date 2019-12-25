25 Aralık 2019, Çarşamba
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Arda Turan'dan ilk hamle
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan, İspanyol deviyle olan sözleşmesini feshediyor. Tecrübeli futbolcunun Katalan ekibinden cevap beklediği öğrenildi.
Fatih Terim'in Emre gibi abilik yapması ve takım içindeki gruplaşmaların önüne geçmesi için istediği Arda Turan boş durmuyor. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, Katalan kulübünün yöneticileriyle görüştü ve sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini bildirdi. Zaten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan izin alan Arda'nın, şimdi Katalanlar'dan yanıt beklediği öğrenildi.
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