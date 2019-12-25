25 Aralık 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Arda Turan'dan ilk hamle

Arda Turan'dan ilk hamle
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Medipol 'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da bulunan , İspanyol deviyle olan sözleşmesini feshediyor. Tecrübeli futbolcunun Katalan ekibinden cevap beklediği öğrenildi.

'in Emre gibi abilik yapması ve takım içindeki gruplaşmaların önüne geçmesi için istediği boş durmuyor. ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, Katalan kulübünün yöneticileriyle görüştü ve sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini bildirdi. Zaten Başkanı 'dan izin alan Arda'nın, şimdi Katalanlar'dan yanıt beklediği öğrenildi.

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