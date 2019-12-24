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Fatih Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! "23. şampiyonluk hayırlı olsun"

Galatasaray'da Fatih Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım olay oldu. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam, Göztepe maçından sonraki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Bu kararın ardından, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek'' paylaşımı yapan Terim, sosyal medyayı salladı. İşte Terim'in imalı paylaşımı ve sosyal medyadaki yankıları...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 22:07
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Fatih Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! 23. şampiyonluk hayırlı olsun
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak önemli bir 3 puan yitirmişti.
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Fatih Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! 23. şampiyonluk hayırlı olsun
Maç sonu konuşan Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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Fatih Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! 23. şampiyonluk hayırlı olsun
Deneyimli teknik adam bu karardan sonra imalı bir paylaşımda bulundu.
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Fatih Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! 23. şampiyonluk hayırlı olsun
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde yapılmıştı.
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Fatih Terim'in paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı! 23. şampiyonluk hayırlı olsun
Fatih Terim yaptığı paylaşımda, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek'' ifadelerini kullandı.
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