Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi kötü haber! Falcao...

Galatasaray'da transferi için uzun uğraşlar verilen ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadroya katılan Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla isteneni veremeyen ve aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Falcao, teknik heyetin sabrını taşırdı. İşte detaylar...