20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi kötü haber! Falcao...

G.Saray'a Real Madrid maçı öncesi kötü haber! Falcao...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2019

, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında ekibi ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda , fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışırken, dün yapılan antrenmanın ardından hafif ağrıları oluşan ise bugün tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde antrenman salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana kısmında ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

FALCAO TAKIMLA ÇALIŞMALARA KATILMADI

Antrenmanda , fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışırken, dün yapılan antrenmanın ardından hafif ağrıları oluşan ise bugün tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

, maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 21.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu saat 20.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Galatasaray'da Falcao krizi! haberin devamı

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