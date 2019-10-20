20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

Galatasaray-Real Madrid maçına İtalyan hakem
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'ın 'nde 22 Ekim Salı günü sahasında temsilcisi ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçını İtalyan hakem yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak.

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