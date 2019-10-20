İzmir'de şampiyon Aslan

TSYD İzmir Turnuvası’nda Bursa BŞB ve İstanbul BB’nin ardından Arkas’ı da deviren G.Saray, şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda, 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu. Organizasyonun ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında Atatürk Voleybol Salonu'nda Arkasspor'la karşılaştı. Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan Galatasaray, 2'nci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, turnuvada şampiyonluğunu ilan etti. G.Saray'ın kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.