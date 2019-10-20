20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

İzmir'de şampiyon Aslan

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2019

TSYD Turnuvası’nda BŞB ve BB’nin ardından Arkas’ı da deviren G.Saray, şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda, 3 maçını da kazanan HDI şampiyon oldu. Organizasyonun ilk gününde 'u 3-0, ardından da 'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında Atatürk Voleybol Salonu'nda Arkasspor'la karşılaştı. Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan Galatasaray, 2'nci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, turnuvada şampiyonluğunu ilan etti. G.Saray'ın kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.

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