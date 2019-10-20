20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao krizi!

Galatasaray'da transferi için uzun uğraşlar verilen ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadroya katılan Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla isteneni veremeyen ve aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Falcao, teknik heyetin sabrını taşırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:30
  • 1
  • 13
Galatasaray'da Falcao krizi!

Aslan'da Falcao krizi... Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi olay olmuştu.

  • 2
  • 13
Galatasaray'da Falcao krizi!

Takvim'in haberine göre, istenilen performanstan uzak olan Falcao'nun takım içi dengeleri bozduğu iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro kazanıyor.

  • 3
  • 13
Galatasaray'da Falcao krizi!

GOL PATLAMASI BEKLENİYORDU

Galatasaray taraftarının gol rekoru kırmasını beklediği Falcao, aşil tendonu eve kasığındaki ağrıları bahane ederek 18 gündür idmana çıkmıyordu. Kolombiyalı dün antrenmanlara başladı.

  • 4
  • 13
Galatasaray'da Falcao krizi!

DÖNÜŞÜ MERAK EDİLİYOR

Fatih Terim, "Falcao müsait olursa oynatmak isterim" demişti. Son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında forma giyen Falcao'nun eleştirelere sahada vereceği cevap merak ediliyor.

  • 5
  • 13
Galatasaray'da Falcao krizi!

TERİM 3 YILDIZI SİLMİŞTİ

Falcao ile Terim arasındaki kriz Galatasaray'da geçmişte yaşanan olayı hatırlattı. Terim, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u sürekli sakatlandığı için göndermişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör