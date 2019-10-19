19 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi!

Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi müjdeli haber!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.10.2019

, 'nde 22 Ekim Salı günü sahasında 'nın takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılarda Falcao, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan ise antrenmanın tamamına katıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

'de ile dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan , fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. ise idmanın tamamında takımla çalıştı.

, yarın yapacağı antrenmanla mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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