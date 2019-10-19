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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi
Yeni sezonda yarıştığı her iki kulvarda da istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek üç haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Gözünü önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına çeviren sarı-kırmızılılarda bir yandan ara transfer çalışmaları sürdürüyor. Yaz döneminde olduğu gibi ocak ayında da hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yolda. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 10:44
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