19 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Yeni sezonda yarıştığı her iki kulvarda da istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek üç haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Gözünü önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına çeviren sarı-kırmızılılarda bir yandan ara transfer çalışmaları sürdürüyor. Yaz döneminde olduğu gibi ocak ayında da hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yolda. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 10:44
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı Real Madrid'in önünde 3. sırada tamamladı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.

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