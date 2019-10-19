Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni adresi

Yeni sezonda yarıştığı her iki kulvarda da istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek üç haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı. Gözünü önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçına çeviren sarı-kırmızılılarda bir yandan ara transfer çalışmaları sürdürüyor. Yaz döneminde olduğu gibi ocak ayında da hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yolda. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi...