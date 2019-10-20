20 Ekim 2019, Pazar
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ÖNCE YIPRATACAK
Teknik Direktör Fatih Terim'in takımını Real Madrid karşısında PSG maçındaki taktikle sahaya dizeceği kaydedildi. İlk yarıyı gol yemeden tamamlamak isteyen İmparator, ikinci yarıda Falcao'yu alarak rakibin işini bitirmeyi amaçlıyor. Sivas karşısında müthiş bir performans ortaya koyan Florin Andone ilk 11'de kalarak rakip savunmacıları yıpratacak. Orta saha da sert oyunculardan kurularak rakibe top gösterilmeyecek.
REAL YARIN GELİYOR
Galatasaray'ın Salı günü ağırlayacağı Real Madrid, yarın 14.00'te İstanbul'a gelecek. 18.15'te Zidane ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak. 19.00'da ise Los Galacticos, TT Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Fatih Terim ise saat 20.30'da konuşacak. Öte yandan dün akşam çıktığı Mallorca deplasmanında 10 kişi alan Real Madrid, 1-0 yenildi.
Aslan Real Madrid'i Falcao ile vuracak!
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Aslan’da Devler Ligi taktiği belli oldu. Fatih Terim, Sivas’ı yıkan Andone’yi ilk 11’e yazdı. El Tigre ise oyuna sonradan girip İspanyolların fişini çekecek.
Süper Lig'deki 3 maçlık kazanamama serisini Sivasspor karşısında sonlandıran Galatasaray'da gözler hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılarda en merak edilen konu ise Radamel Falcao'nun sağlık durumu. 1 Ekim'den bu yana takımla çalışmalara katılmayan Kolombiyalı yıldız, dün de fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. El Tigre'nin Real Madrid maçına oyuna sonradan dahil olacağı öğrenildi.
ÖNCE YIPRATACAK
Teknik Direktör Fatih Terim'in takımını Real Madrid karşısında PSG maçındaki taktikle sahaya dizeceği kaydedildi. İlk yarıyı gol yemeden tamamlamak isteyen İmparator, ikinci yarıda Falcao'yu alarak rakibin işini bitirmeyi amaçlıyor. Sivas karşısında müthiş bir performans ortaya koyan Florin Andone ilk 11'de kalarak rakip savunmacıları yıpratacak. Orta saha da sert oyunculardan kurularak rakibe top gösterilmeyecek.
REAL YARIN GELİYOR
Galatasaray'ın Salı günü ağırlayacağı Real Madrid, yarın 14.00'te İstanbul'a gelecek. 18.15'te Zidane ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak. 19.00'da ise Los Galacticos, TT Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Fatih Terim ise saat 20.30'da konuşacak. Öte yandan dün akşam çıktığı Mallorca deplasmanında 10 kişi alan Real Madrid, 1-0 yenildi.
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