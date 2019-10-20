20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Aslan Real Madrid'i Falcao ile vuracak!

Terim R. Madrid galibiyetinin şifresini verdi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Aslan’da Devler Ligi taktiği belli oldu. , ’ı yıkan Andone’yi ilk 11’e yazdı. ise oyuna sonradan girip İspanyolların fişini çekecek.

'deki 3 maçlık kazanamama serisini karşısında sonlandıran 'da gözler hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılarda en merak edilen konu ise 'nun sağlık durumu. 1 Ekim'den bu yana takımla çalışmalara katılmayan Kolombiyalı yıldız, dün de fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. 'nin maçına oyuna sonradan dahil olacağı öğrenildi.

ÖNCE YIPRATACAK

Teknik Direktör 'in takımını Real Madrid karşısında maçındaki taktikle sahaya dizeceği kaydedildi. İlk yarıyı gol yemeden tamamlamak isteyen İmparator, ikinci yarıda Falcao'yu alarak rakibin işini bitirmeyi amaçlıyor. karşısında müthiş bir performans ortaya koyan Florin Andone ilk 11'de kalarak rakip savunmacıları yıpratacak. Orta saha da sert oyunculardan kurularak rakibe top gösterilmeyecek.

REAL YARIN GELİYOR

Galatasaray'ın Salı günü ağırlayacağı Real Madrid, yarın 14.00'te 'a gelecek. 18.15'te Zidane ile bir futbolcu basın toplantısı yapacak. 19.00'da ise Los Galacticos, TT Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Fatih Terim ise saat 20.30'da konuşacak. Öte yandan dün akşam çıktığı Mallorca deplasmanında 10 kişi alan Real Madrid, 1-0 yenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İstanbul'da kazanmalıyız başka çare yok "İstanbul'da kazanmalıyız başka çare yok"
İzmir'de şampiyon Aslan
Derbi Cimbom’un Derbi Cimbom’un
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör