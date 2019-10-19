19 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Zidane: Galatasaray’a hazırız

Zidane: Galatasaray’a hazırız
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Galatasaray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında konuk edeceği İspanyol devi 'de, Teknik Direktör Zinedine Zidane, temsilcimiz hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın salı günü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında konuk edeceği İspanyol devi 'de, Teknik Direktör Zinedine Zidane, temsilcimiz hakkında açıklamalarda bulundu. Barcelona ile oynayacakları 'nun ertelenmesinin ardından konuşan Zidane, ''Önce Mallorca, sonra Galatasaray ile karşılaşacağız. Ardından olursa El Clasico var. Biz Galatasaray'a da Barcelona'ya da hazırız. Rakiplerimize karşı hazırlıklı olacağız" değerlendirmesini yaptı.

SIMOVIÇ, İMZAYA GELDİ
Galatasaray'ın 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan efsane ismi Simoviç'in, Galatasaray günleri ve hayatının anlatıldığı "Benim Hikayem" isimli kitap için imza günü düzenlendi. 'ndeki GS Store'daki organizasyonda Simovic, taraftarlar için kitabını ve kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı.

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