16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan ba��arılı orta saha oyuncusu Fernando Reges transfer süreci ile ilgili ve Sevilla'daki günleri hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 22:29
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