Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan ba��arılı orta saha oyuncusu Fernando Reges transfer süreci ile ilgili ve Sevilla'daki günleri hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 22:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





