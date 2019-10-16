16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan ba��arılı orta saha oyuncusu Fernando Reges transfer süreci ile ilgili ve Sevilla'daki günleri hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 22:29
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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!


Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando'dan sarı-kırmızılı taraftarları kızdırıcak açıklamalar geldi.

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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Brezilyalı futbolcu 2017 yılında Manchester City'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılı takımda orta sahadaki performansı ile parmak ısırtan 32 yaşındaki futbolcu 2 Türkiye Şampiyonluğu 1 de Türkiye Kupası kazandı.

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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Yaz transfer döneminde Sevilla'nın göz hapsine giren Fernando, Galatasaray'ın satışına yanaşmamasına rağmen İspanyol ekibinin yolunu tuttu.

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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Fernando Reges, Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer süreci ve Sevilla'daki günleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o ifadeler...


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