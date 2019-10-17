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Real’e saklanacak
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan kötü haber... Falcao, Sivas maçında riske edilmeyecek. Yarın Luyindama ve Lemina da yok.
Galatasaray'a Sivasspor maçı öncesi Radamel Falcao'dan kötü haber... Gençlerbirliği maçında aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve bu hafta yapılan idmanlarda da yer almayan Kolombiyalı yıldız, dün de Mario Lemina ile birlikte fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Luyindama da idmanda kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştı. Üç oyuncunun, 22 Ekim Salı akşamı oynanacak Real Madrid maçı öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Üç ismin de Sivasspor maçında kadroda yer almayacağı belirtildi.
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