17 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Real’e saklanacak

Real’e saklanacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Galatasaray'a maçı öncesi Kolombiyalı golcü 'dan kötü haber... Falcao, Sivas maçında riske edilmeyecek. Yarın Luyindama ve Lemina da yok.

Galatasaray'a maçı öncesi 'dan kötü haber... maçında aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve bu hafta yapılan idmanlarda da yer almayan Kolombiyalı yıldız, dün de Mario Lemina ile birlikte fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Luyindama da idmanda kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştı. Üç oyuncunun, 22 Ekim Salı akşamı oynanacak maçı öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Üç ismin de Sivasspor maçında kadroda yer almayacağı belirtildi.

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