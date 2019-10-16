16 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...
8. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bütün ekipler kıyasıya mücadele ederken şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. 7. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 21:41
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto