Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

8. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bütün ekipler kıyasıya mücadele ederken şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. 7. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 21:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





