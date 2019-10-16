16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

8. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de bütün ekipler kıyasıya mücadele ederken şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. 7. haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 21:41
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Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ankaragücü 1500

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kayserispor 1500

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Gençlerbirliği 1500

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Gaziantep FK 1000

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Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kasımpaşa 1000

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