Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.Terim, Barış Pınarı Harekatı'mıza katılan askerlerimizin ülkemize sağ salim dönmeleri konusunda temennide bulundu..
Fatih Terim'den son dakika milli takım ve Barış Harekatı açıklaması geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kulübün resmi youtube hesabına açıklamalarda bulundu. Milli Takım'a bu akşam Arnavutluk karşısında başarılar dileyen Terim, ayrıca "Barış Harekatı" ile ilgili de konuştu...
Milli Takım haricindeki arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Zaten ondan sonra yavaş yavaş diğer arkadaşlarımız hafta başı itibari ile çeşitli günlerde bize katılacaklar. Bazıları maça bir gün ya da iki gün kala ancak gelebiliyorlar. Ama çalışmalarımız aralıksız sürüyor.
"Kalbimiz Milli Takım ile"
Bugün kalbimiz millilerimizle... Milli maçımız var, hepimiz onlarda iyi şeyler, iyi sonuçlar bekliyoruz. Her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz. Kalbimiz, dileğimiz inşallah çok iyi bir netice olur. Buradan başarılar diliyorum, hocalarımıza ve oyuncularımıza. Allah muvaffak etsin.
Barış Harekatı açıklaması...
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