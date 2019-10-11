11 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 Giriş Tarihi: 11.10.2019

Galatasaray Teknik Direktörü , kulübün hesabına açıklamalarda bulundu.Terim, 'mıza katılan askerlerimizin ülkemize sağ salim dönmeleri konusunda temennide bulundu..

'den son dakika ve Barış Harekatı açıklaması geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu. Milli Takım'a bu akşam Arnavutluk karşısında başarılar dileyen Terim, ayrıca "Barış Harekatı" ile ilgili de konuştu...

Milli Takım haricindeki arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Zaten ondan sonra yavaş yavaş diğer arkadaşlarımız hafta başı itibari ile çeşitli günlerde bize katılacaklar. Bazıları maça bir gün ya da iki gün kala ancak gelebiliyorlar. Ama çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

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"Kalbimiz Milli Takım ile"

Bugün kalbimiz millilerimizle... Milli maçımız var, hepimiz onlarda iyi şeyler, iyi sonuçlar bekliyoruz. Her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz. Kalbimiz, dileğimiz inşallah çok iyi bir netice olur. Buradan başarılar diliyorum, hocalarımıza ve oyuncularımıza. Allah muvaffak etsin.

Fatih Terim'den 'Barış Pınarı Harekatı'na destek!

Barış Harekatı açıklaması...

Bu arada asıl güncel konumuz barış harekatımız. Barış harekatımızın ülkem adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin bunu hayırlısıyla en güzel şekilde bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı. Ama dimdik ayaktayız. Hayırlısıyla istediğimiz şekilde bitirmemizi temenni ediyorum...
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