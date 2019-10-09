09 Ekim 2019, Çarşamba
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Zirve yine Galatasaray'ın
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Spor basınında en fazla konuşulan takım yine Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi. Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor gündemini en çok meşgul eden takım Galatasaray oldu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise istifasıyla en çok konuşulan kulüp yöneticisi olarak adını ilk sıraya yazdırdı. 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olan sarı-kırmızılıları sırasıyla, 91 bin 435 haberle Fenerbahçe ve 75 bin 49 haber ile de Beşiktaş takip etti.
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