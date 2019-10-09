09 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Zirve yine Galatasaray'ın

Zirve yine Galatasaray'ın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Spor basınında en fazla konuşulan takım yine oldu. Sarı-kırmızılılar 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi. Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, ay boyunca spor gündemini en çok meşgul eden takım Galatasaray oldu.

Başkanı ise istifasıyla en çok konuşulan kulüp yöneticisi olarak adını ilk sıraya yazdırdı. 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olan sarı-kırmızılıları sırasıyla, 91 bin 435 haberle ve 75 bin 49 haber ile de Beşiktaş takip etti.

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