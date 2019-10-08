Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi!
Galatasaray'da Marcao-Luyindama ikilisinden memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, Ozan Kabak’ın kiralanması için genç yıldız ile özel olarak görüşecek.
Gençlerbirliği maçından sonra bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren ve ocak ayını işaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski yıldızı için düğmeye bastı.
Fatih Terim'in defans hattına takviye yapma arayışına koyulduğu ve Schalke'de forma giyen eski öğrencisi Ozan Kabak'ın kiralanmasını istediği öğrenildi.
TERİM OZAN KABAK'I GETİRTECEK
Sarı kırmızılılarda Luyindama – Marcao ikilisinden pek memnun olmayan Terim'in Ozan Kabak'la görüşeceği anlaşılırken, genç stoperin Almanya'da genelde yedek kulübesinde oturması Galatasaray'ı harekete geçirdi.
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