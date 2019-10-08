08 Ekim 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi!

Galatasaray'da Ozan Kabak sürprizi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'da Marcao-Luyindama ikilisinden memnun olmayan teknik direktör , ’ın kiralanması için genç yıldız ile özel olarak görüşecek.

Gençlerbirliği maçından sonra bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren ve ocak ayını işaret eden Teknik Direktörü eski yıldızı için düğmeye bastı.

Fatih Terim'in defans hattına takviye yapma arayışına koyulduğu ve Schalke'de forma giyen eski öğrencisi 'ın kiralanmasını istediği öğrenildi.

TERİM OZAN KABAK'I GETİRTECEK

Sarı kırmızılılarda Luyindama – Marcao ikilisinden pek memnun olmayan Terim'in Ozan Kabak'la görüşeceği anlaşılırken, genç stoperin Almanya'da genelde yedek kulübesinde oturması Galatasaray'ı harekete geçirdi.

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