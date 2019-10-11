11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor

Süper Lig'in ilk 7 haftasında gösterdiği performansla bekleneni karşılayamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim dev bir operasyon hazırlığında... Milli aranın ardından sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın 4 ismi kulübeye çekeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
  • 1
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor

Bu sezon çıktığı toplam 9 maçta sadece 2 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Fatih Terim kötü gidişata el koydu.

  • 2
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor

Milli arayı fırsat bilen deneyimli çalıştırıcı, takımın kodlarını yeniden yazacak. Özellikle de transferlerin takıma geç katılmasının sıkıntısını yaşayan Terim, oyuncuların kaynaşmasına yönelik çalışmalar yapacak.

  • 3
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor

Defans hattının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun kalan teknik heyet ayrıca bekler, kanat oyuncuları ve forvet hattı üzerinde yoğunlaşacak.

  • 4
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor

BİRBİRLERİNE ALIŞACAKLAR
Forvet oyuncularının yeterince beslenmediğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde Radamel Falcao ve Florin Andone'ye daha çok yardımcı olmalarını ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi.

  • 5
  • 19
Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor

Kanat oyuncularına defansa yardım etmelerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, bek oyuncularından da ofans katkısı ve rakip ceza sahasına açılacak adrese teslim ortalar talep etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör