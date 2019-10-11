11 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor
Süper Lig'in ilk 7 haftasında gösterdiği performansla bekleneni karşılayamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim dev bir operasyon hazırlığında... Milli aranın ardından sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın 4 ismi kulübeye çekeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
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