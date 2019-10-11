11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Süper Lig'de 7. haftanın sonuna gelinmesine rağmen ligimizin dev ekipleri istenilen seviyede değil. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ekiplerin başında ise Galatasaray geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iki maç sonunda 1 puan alabilen Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar sosyal medyadaki potansiyeliyle dev rakiplerini geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:30
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Süper Lig'e bu sezon istediği başlangıcı yapamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de iki maç sonunda 1 puan alabilen Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Sarı kırmızılı kulüp, Instagram ve YouTube platformlarında eylül ayındaki etkileşim sayılarıyla birçok önemli Avrupa kulübünü geride bıraktı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Galatasaray'ın üst sıralarda olduğu listelerde Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

INSTAGRAM VE YOUTUBE ETKİLEŞİMLERİ
Deportes & Finanzas'ın yayınladığı raporlara göre eylül ayında Instagram'da en çok etkileşim alan spor kulüpleri arasında Galatasaray, Barcelona'nın hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!

Sarı-kırmızılı kulüp toplamda 71.9 milyon etkileşimle Liverpool, Juventus, Chelsea, Real Madrid, PSG gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.

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