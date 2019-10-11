11 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Süper Lig'de 7. haftanın sonuna gelinmesine rağmen ligimizin dev ekipleri istenilen seviyede değil. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ekiplerin başında ise Galatasaray geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de iki maç sonunda 1 puan alabilen Galatasaray, sosyal medyadaki gücüyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar sosyal medyadaki potansiyeliyle dev rakiplerini geride bıraktı.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:30
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