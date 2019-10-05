05 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim: "Ben buna müsaade etmem!"

Fatih Terim: Ben buna müsaade etmem!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019

Teknik Direktörü , Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçı sonrasında konuştu.

, Eryaman Stadyumu'nda konuğu olduğu 'yle 0-0 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin oynadığı Galatasaray taraftarlarından ve futbol otoritelerinden eleştiri toplarken, teknik direktör maç sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

"Performans ile ilgili çok söyleyebileceğim şey var" diyerek sözlerine başlayan Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı, daha iyi mücadele etti. Sadece istemek yetmiyor demek ki, kazanmayı da bilmek gerekiyor, galibiyeti de almak gerekiyor.

Gerilimli bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasray beklemiyorum. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray puan kaybedecektir ama kaybederse, Salı günü olduğu gibi kaybettiği halde helal olsun denen bir takım vardı, öyle bir takımla kaybeder. Böyle kaybedilirse, başka kayıplar olur, sadece puan kaybetmeyiz. Sayısal olarak bayağı kayıp olur.

Böyle lakayt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz.

Galatasarayda iletişim krizi! Feghouli... GALATASARAY'DA İLETİŞİM KRİZİ! FEGHOULİ...

Galatasaraylılara Ocak'ta ne olacak, Ocak'a kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz, Galatasaray kaybeder, kazanır ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok.

Halil hoca Perşembe günü Rosenborg maçını yönetti. Hakem mi kalmadı da adamcağız uçakla Cuma akşam gelecek de Cumartesi akşam burada maça çıkacak. Penaltıları falan söylüyorlar ama ben ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşssun. Belhanda'ya kızıyordum el diyor diye, meğerse omzundan çekildiğini söylüyormuş. Biraz da ceza almayanlar konuşssun."

Galatasarayda Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi GALATASARAY'DA SERİ ŞOKU! İŞTE KULÜBEYE ÇEKİLME SEBEBİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Taraftarlardan Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlardan Fatih Terim'e büyük tepki!
Mustafa Cengiz: Herkese ve her şeye rağmen... Mustafa Cengiz: "Herkese ve her şeye rağmen..."
Erman Toroğlu: Futbolcular Terim'i sallamıyor Erman Toroğlu: "Futbolcular Terim'i sallamıyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör