Fatih Terim: "Ben buna müsaade etmem!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.

Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda konuğu olduğu Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin oynadığı futbol Galatasaray taraftarlarından ve futbol otoritelerinden eleştiri toplarken, teknik direktör Fatih Terim maç sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

"Performans ile ilgili çok söyleyebileceğim şey var" diyerek sözlerine başlayan Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı, daha iyi mücadele etti. Sadece istemek yetmiyor demek ki, kazanmayı da bilmek gerekiyor, galibiyeti de almak gerekiyor.

Gerilimli bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasray beklemiyorum. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray puan kaybedecektir ama kaybederse, Salı günü olduğu gibi kaybettiği halde helal olsun denen bir takım vardı, öyle bir takımla kaybeder. Böyle kaybedilirse, başka kayıplar olur, sadece puan kaybetmeyiz. Sayısal olarak bayağı kayıp olur.

Böyle lakayt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz.

Galatasaraylılara Ocak'ta ne olacak, Ocak'a kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz, Galatasaray kaybeder, kazanır ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok.

Halil hoca Perşembe günü Rosenborg maçını yönetti. Hakem mi kalmadı da adamcağız uçakla Cuma akşam gelecek de Cumartesi akşam burada maça çıkacak. Penaltıları falan söylüyorlar ama ben ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşssun. Belhanda'ya kızıyordum el diyor diye, meğerse omzundan çekildiğini söylüyormuş. Biraz da ceza almayanlar konuşssun."