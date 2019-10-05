05 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da iletişim krizi! Feghouli...

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu Süper Lig 7. hafta maçının ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Fatih Terim, Feghouli'yi sakatlandığını düşünerek oyundan çıkardı ancak gerçeği sonra öğrenince kriz çıktı... İşte Fatih Terim ile takım doktoru Yener İnce arasında saha kenarında yaşanan tartışma ve detaylar...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 22:17
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Galatasaray'da iletişim krizi! Feghouli...

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

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Galatasaray'da iletişim krizi! Feghouli...

Mücadelenin ikinci yarısında, 52. dakikada sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakatlandığıı düşündüğü Sofiane Feghouli'yi oyundan alarak yerine Jimmy Durmaz'ı sahaya sürdü.

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Galatasaray'da iletişim krizi! Feghouli...

Duruma tepki gösteren Feghouli, Terim'in yanına geldiğinde sakat olmadığını belirtti. Terim de bunun üzerine takım doktoru Yener İnce'ye sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

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Galatasaray'da iletişim krizi! Feghouli...

FEGHOULI SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Terim'in sakatlık endişesiyle oyundan aldığı Feghouli'nin yedek kulübesine oturmak yerine direkt soyunma odasına gittiği görüldü.

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Galatasaray'da iletişim krizi! Feghouli...

İşte Fatih Terim ile Yener İnce arasında Feghouli'nin durumu ve iletişimsizlik nedeniyle çıkan o tartışma...

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