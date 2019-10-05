Galatasaray'da iletişim krizi! Feghouli...

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu Süper Lig 7. hafta maçının ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Fatih Terim, Feghouli'yi sakatlandığını düşünerek oyundan çıkardı ancak gerçeği sonra öğrenince kriz çıktı... İşte Fatih Terim ile takım doktoru Yener İnce arasında saha kenarında yaşanan tartışma ve detaylar...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 22:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





