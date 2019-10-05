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Galatasaray'da Mariano cezalı duruma düştü
Giriş Tarihi: 05.10.2019
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta sağ bek oyuncusu Mariano 30. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edeceği maçta cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Mariano Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli futbolcusu önümüzdeki hafta Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SINIRDA OLAN 2 İSİM VAR
Galatasaray'da 3 sarı kartı bulunan Ömer Bayram ve Marcao bir sarı kart daha görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.
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