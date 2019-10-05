05 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mariano cezalı duruma düştü

G.Saray'da Mariano cezalı duruma düştü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.10.2019

'in 7. haftasında 'ın ile karşı karşıya geldiği maçta sağ bek oyuncusu Mariano 30. dakikada gördüğü nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'ın Stadyumu'nda 'u konuk edeceği maçta cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

'da Mariano maçında gördüğü sebebiyle cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli futbolcusu önümüzdeki hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SINIRDA OLAN 2 İSİM VAR

Galatasaray'da 3 sarı kartı bulunan ve Marcao bir sarı kart daha görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.

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