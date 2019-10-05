06 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"

Mustafa Cengiz: Herkese ve her şeye rağmen...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Başkanı , stat çıkışında kendisine mikrofon uzatan gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

, 'in 7. haftasında Eryaman Stadyumu'nda 'ne konuk oldu. Sahadaki fiziksel görüntüsüyle ve isteksizliğiyle tepki çeken sarı kırmızılı ekip mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Maç sonrası Galatasaray Başkanı , stat çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Maç için değerlendirme yapmayan Cengiz şunları söyledi;

"Herkese, her şeye ve bütün olumsuzluklara rağmen inşallah şampiyon olacağız."

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