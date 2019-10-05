Mustafa Cengiz: "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stat çıkışında kendisine mikrofon uzatan gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sahadaki fiziksel görüntüsüyle ve isteksizliğiyle tepki çeken sarı kırmızılı ekip mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Maç sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stat çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Maç için değerlendirme yapmayan Cengiz şunları söyledi;

"Herkese, her şeye ve bütün olumsuzluklara rağmen inşallah şampiyon olacağız."