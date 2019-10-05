05 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 7. hafta maçında sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, zorunlu rotasyona gitti. Son güne kadar orta sahada ilk 11'de Seri'yi oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam beklenmedik bir gelişme yüzünden Selçuk İnan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. İşte Seri'de yaşanan son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 20:56
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Galatasaray'da Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi

Galatasaray'da Jean Micheal Seri şoku yaşanıyor.

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Galatasaray'da Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi

Sarı-kırmızılılar 3 puana çok ihtiyacı olduğu haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi

3 maçlık cezası sona eren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçına Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone ilk 11'iyle başladı.

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Galatasaray'da Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi

Sarı kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina Ankara'ya getirilmedi.

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Galatasaray'da Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi

Ankara'ya eksik bir kadro ile giden Galatasaray'a bir kötü haber de Seri'den geldi.

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