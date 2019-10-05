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Galatasaray'da Seri şoku! İşte kulübeye çekilme sebebi
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 7. hafta maçında sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, zorunlu rotasyona gitti. Son güne kadar orta sahada ilk 11'de Seri'yi oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam beklenmedik bir gelişme yüzünden Selçuk İnan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. İşte Seri'de yaşanan son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 05.10.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 20:56
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