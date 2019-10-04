04 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu belli oldu

G.Saray'ın G.Birliği kadrosunda sürpriz! Falcao...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 Giriş Tarihi: 04.10.2019

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı mücadelesinin kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroya alınmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idmanı tamamladı. Antrenman sonunda, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan ve tedavisi süren Emre Akbaba'nın doğum günü kutlandı.

3 EKSİK VAR

Bu arada, Galatasary'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu da açıklandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, , Selçuk İnan, Younes Belhanda, , Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 16.00'da Ankara'ya giderek kampa girecek.Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

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