04 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

İşte yeni Onyekuru! Aslan'a 'sürat motoru'

İşte yeni Onyekuru! Aslan'a 'sürat motoru'
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.10.2019

Terim, sol kanada sağ ayaklı oyuncu istedi. ’ta forma giyemeyen Bande önerildi. Usta hoca ‘tamam’ derse 20 yaşındaki futbolcu için kiralık teklifi yapılacak.

Daha 5. haftadaki maçından baş-layarak scout ekibine, "Bana devre arasına kadar yeni bir Onyekuru ya da Bruma bulun" diyen 'in önüne 'dan bir isim geldi. Sol kanatta sağ ayağıyla oynayabilecek bu genç oyuncunun 'ın geçen sezon başında Me-chelen'den 8.2 milyon euro'ya transfer ettiği Has-sane Bande olduğu bildirildi. Gözlemcilerin yüksek bir rakama alınmasına rağmen bu sezon hiç şans verilmeyen 20 yaşındaki futbolcu için kiralama tek-lifi yapılması önerisinde bulundukları kaydedildi.

AJAX'IN DA İŞİNE GELİR

Teknik patron Fatih Terim'in onay verip yöne-time bildirmesi halinde de geçen sezondan beri izlenen fakat teklif yapılmayan Burkino Fasolu oyuncu için Ajax'ın kapısı kiralık anlaşmasıyla çalınacağı öğrenildi. Scout ekibinin sunduğu ra-porda Ajax'ın kendisine göre yüksek bir bonservis ödediği 20 yaşındaki oyuncu 'a gön-dererek, Onyekuru'nun yaptığı patlamayı yapma-sını bekleyebileceği bildirildi. Forvette de görev yapabilen 1.78 boyundaki oyuncu için uygun bir rakamda anlaşılabileceği belirtiliyor. Bande'nin piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında.

Ülkesi Burkina Faso'nun milli takımında 3 maça çıkan Hassane Bande, kulüp kariyerinde ise 27 maçta forma giydi. 12 gol, 2 asist yaptı.

Oyuncu geçen sezon fibula çatlağı sakatlığı nedeniyle 58 maçta görev yapamadı. Bu sezon da idman eksiği olması sebebiyle 10 maç kaçırdı.
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