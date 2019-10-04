04 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.10.2019

, 'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maç için 'ya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşması için 'nde yaptığı antrenman sonrası hava yoluyla 'ya geldi. , 'nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşalelerle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

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