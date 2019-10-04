04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Ligde oynadığı son iki maçtan galibiyet çıkaramayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Paris Saint-Germain maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, başkent temsilcisini yenip kötü gidişata son verme amacında. Süper Lig'de 6 hafta sonunda galibiyet alamayan Gençlerbirliği ise Galatasaray'ı devirip çıkışa geçmek istiyor. Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Mustafa Kaplan ve Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin de başlamasıyla birlikte yoğun bir maç trafiğine giren Cimbom'da Terim'in rotasyona gideceği ve PSG 11'inden 4 oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 10:20
  • 1
  • 30
Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e yenilen Galatasaray, yaptığı bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

  • 2
  • 30
Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

Bu sezon çıktığı 6 lig maçının 4'ünde puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın daha fazla puan kaybına tahammülü yok.

  • 3
  • 30
Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

Yaklaşık üç günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı takım da futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükselmiş durumda.

  • 4
  • 30
Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadrosunda belirli değişikliklere gitmeyi planlıyor.

  • 5
  • 30
Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Yuto Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenme şansı bulabilen Mariano'nun yerine Ömer Bayram forma giyecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör