Fatih Terim'den 4 değişiklik birden! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Ligde oynadığı son iki maçtan galibiyet çıkaramayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Paris Saint-Germain maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, başkent temsilcisini yenip kötü gidişata son verme amacında. Süper Lig'de 6 hafta sonunda galibiyet alamayan Gençlerbirliği ise Galatasaray'ı devirip çıkışa geçmek istiyor. Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Mustafa Kaplan ve Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin de başlamasıyla birlikte yoğun bir maç trafiğine giren Cimbom'da Terim'in rotasyona gideceği ve PSG 11'inden 4 oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





